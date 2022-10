Come preannunciato giornata di verdetti quella di ieri, durante la quale l'Inter ha 'testato' Correa e Lukaku per capire se e quanto in termini percentuali i due attaccanti sarebbero potuti tornare utili alla causa Salernitana. Buone notizie per l'argentino, un po' meno per il belga: se l'ex Lazio è ritornato in gruppo, il che vuol dire essere a disposizione di Inzaghi per il lunch match di domani contro la squadra di Davide Nicola, l'ex Chelsea verrà preservato ancora un po'. Forzare il suo rientro difatti non avrebbe senso: pur essendo guarito, come si legge su Tuttosport che parla di infortunio lasciato alle spalle, accelerare le cose significherebbe correre rischi immotivati. "Proprio la volontà di riaverlo finalmente in squadra per poi non doverne più farne a meno fino al Mondiale, ha spinto tutti, il giocatore, Inzaghi e lo staff medico, a scegliere la via più prudente possibile e dunque Lukaku non ci sarà neanche domani contro la squadra di Nicola" si legge. "Il belga a inizio settimana svolgerà poi un nuovo controllo per avere l’ok definitivo a tornare in gruppo", con la speranza di mettere minuti nelle gambe a Firenze così da essere a completa disposizione per il Viktoria Plzen.