"Dopo due stagioni con pochi squilli, diversi guai fisici, qualche fischio e molti mugugni, sembra essere arrivata al capolinea l’avventura nerazzurra di Joaquin Correa", si legge sull'edizione odierna di Tuttosport. Acquistato per 32,6 milioni dalla Lazio due estati fa, il Tucu ha ancora un peso a bilancio importante, 18,2 milioni, ragion per cui l'Inter spera che qualcosa dall'Arabia Saudita si muova, mettendo in conto anche una leggera minusvalenza pur di incassare qualcosa e liberare spazio per un altro attaccante che completi il reparto.

"Oggi Correa è il terzo attaccante in organico, ma il progetto è quello di non tenerlo neanche come quarto", assicurano i colleghi del quotidiano torinese.