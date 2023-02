Joaquin Correa si è fermato di nuovo. Gli esami effettuati ieri, come ricorda Tuttosport , hanno evidenziato una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Le partite che l'argentino salterà saranno quelle con Sampdoria, Udinese, Porto, Bologna (qui qualche speranza ci sarebbe) e se proprio non dovesse farcela ci sarebbe il Lecce il 5 febbraio.

Stagione evidentemente complicata, come quella dello scorso anno. "Con la pazienza dei tifosi - riporta il quotidiano - sempre più ridotta al lumicino nei confronti del giocatore, un nuovo stop era l’ultima cosa che serviva all’attaccante. Perché l’Inter sta iniziando ad andare forte, ma Correa è ancora fermo ai box, in attesa di riuscire a mettere in campo la miglior versione di se stesso".