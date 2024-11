Antonio Conte ha alzato il polverone arbitrale, ma secondo Tuttosport il suo è sembrato soprattutto uno stratagemma per alzare la tensione attorno all'Inter. Inzaghi, nel post-partita, si è smarcato e in generale all'Inter quella dell'ex tecnico nerazzurro è sembrata una reazione sproporzionata, così come ai presenti e ai vertici arbitrali.

Nell'ultimo incontro tra arbitri e tesserati, tra l'altro, Conte era assente e ha mandato un suo collaboratore.