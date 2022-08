Denzel Dumfries garantisce all'Inter quasi un... tridente. E' quel che scrive oggi Tuttosport sottolineando le qualità del giocatore olandese in fase offensiva. Contro lo Spezia ha tirato in porta tre volte, più di lui solo Martinez con quattro. Soprattutto nel primo tempo l'esterno era quasi sempre in area avversaria, praticamente sulla linea di Lautaro, appena dietro Lukaku.