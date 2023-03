Nella valutazione di Tuttosport riguardo alla prova arbitrale di Chiffi, giudicata insufficiente, più del gol di Kostic a influenzare il voto è la prova generale. "Sul possibile mani di Rabiot le immagini non aiutano e quindi fa fede a decisione del campo, da qui la rabbia nerazzurra. A corredo, commette molte altre sbavature tra falli non dati e cartellini non estratti. Serataccia", è il pensiero del quotidiano.