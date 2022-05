Gleison Bremer si è goduto venerdì sera dagli spalti del Grande Torino l'ultimo match della sua esperienza granata. Scendendo poi sul prato per raccogliere il saluto dei tifosi granata rassegnati ormai a perdere una delle proprie colonne. Il rinnovo firmato per permettere alla società di monetizzare la sua cessione è stato un altro bel gesto riconosciuto da tutti. Il brasiliano, poi, ha salutato i tifosi nel migliore dei modi, ballando al coro: 'Chi non salta juventino è”, cantato dalla Maratona. Secondo Tuttosport, questo può essere un segnale della direzione che sta prendendo il suo futuro: l’Inter è in pole position, davanti al Milan. "La Juventus è sempre vigile, ma prenderebbe in considerazione un colpo di questo genere solo se dovesse partire Matthijs de Ligt, destinato però a rimanere".