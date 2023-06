Marcelo Brozovic non è più intoccabile. Il centrocampista nerazzurro è stato uno degli argomenti di discussione del summit di ieri, secondo quanto riportato da Tuttosport. Fa parte della rosa di tre giocatori, oltre a Onana, che potrebbero lasciare per fare cassa. I nomi sono quelli di Dumfries, Gosens e appunto il croato. Se però quest'ultimo non farà pressioni per andarsene, nessuno lo metterà alla porta considerato che ha rinnovato da poco. Quanto al giocatore tedesco, invece, piace in Germania a Unione Berlin e Wolfsburg.

