Ad un paio di giorni dalla trasferta di Leverkusen e a qualche settimana dalla fine del 2024, Simone Inzaghi ha di che sorridere. Dopo qualche rallentamento di inizio autunno, l'Inter cresce in rendimento e condizione. "Due - però - i nei" di questa Inter sottolinea Tuttosport: "Uno che ovviamente fa storcere il naso al tecnico ed è rappresentato dagli infortuni che in quest’annata sono aumentati rispetto a quelle precedenti, l’altro che fa invece… ben sperare Inzaghi e ha un nome e un cognome: Lautaro Martinez".

Il capitano anche contro il Parma è incappato in una classica serata storta: "Tre gol sbagliati (uno clamoroso), due rigori guadagnati e tolti (giustamente) dal Var", al netto di impegno, sacrificio e crescita. "I gol, però, latitano" e sebbene fosse impossibile riproporre l'annata precedente, "la sua media reti è clamorosamente precipitata da marzo in poi, quando ha invece cominciato a segnare a raffica con l’Argentina. Di fatto Lautaro ha invertito i fattori: prima faticava con la Selección ed era un rullo compressore col club, adesso è il contrario". Rendimento, quello con la Seleccion, che fa però crescere anche l’ottimismo di Inzaghi: "se l’Inter anche senza l’apporto realizzativo di Lautaro Martinez sta tenendo il ritmo giusto nelle due competizioni, chissà cosa potrà succedere quando il capitano tornerà a dare del tu alla porta avversaria". Motivo per cui l'allenatore piacentino "è tentato di confermarlo anche per la decisiva trasferta a Leverkusen di martedì" si legge su TS che spoilera così un primo dettaglio in vista della trasferta alla BayArena.