Il centrocampo è il reparto dove Simone Inzaghi registra l'abbondanza maggiore. Come riporta Tuttosport, i tre titolarissimi sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma le alternative diventano sempre più convincenti.

A partire da Frattesi, che si è inserito bene risultando spesso decisivo a gara in corso. Anche Asllani sta dando buone risposte, come dimostra il lancio per Dimarco in occasione del gol di Thuram contro la Roma. Più difficile definire il contributo di Klaassen, che finora ha giocato solo 73': a gennaio potrebbe essere interessato a lui il Trabzonspor.

Un aspetto da considerare è anche la duttilità di tutti i calciatori presenti in rosa: ad esempio Calhanoglu può fare anche la mezzala e Frattesi gioca a sinistra come a destra.