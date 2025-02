E' attesa per il prossimo lunedì l'assemblea dei soci dell'Inter in cui verrà nominato il nuovo Consiglio d'amministrazione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dallo stesso dovrebbero uscire Marchetti e Carassai, dal 2021 in quota Oaktree, oltre ovviamente ad Alessandro Antonello.

Per l'ex Ceo corporate, possibile futuro in Francia all'Olympique Marsiglia. Sicuro, invece, l'ingresso nel Cda nerazzurro di Massimiliano Catanese, attuale chief of staff.