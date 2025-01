Spunta una nuova pista per il futuro di Cesare Casadei. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il centrocampista di scuola Inter, oggi al Chelsea, è finito nel mirino del Torino.

I granata sono arrivati già a 12 milioni, dopo una primissima offerta da 8. C'è fiducia di chiudere in tempi rapidi, ma il Chelsea vorrebbe inserire un'opzione per il riacquisto. Alternativa a Casadei è invece un giocatore accostato all'Inter la scorsa estate, Tanner Tessman, che Vanoli ha allenato a Venezia e che al Lione è una riserva.