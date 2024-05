A differenza che con il Sassuolo, l’Inter a Frosinone ha fatto l’Inter e condannato i ciociari ad un ko che complica la sua lotta alla salvezza. Simone Inzaghi, che al Mapei era il più arrabbiato, "ha riportato la truppa all’ordine ed è arrivata una vittoria grassa e grossa che permette all’Inter di superare i 91 punti messi in fila da Antonio Conte nell’ultima stagione scudettata e di restare in corsa per battere il record nerazzurro di punti (97) fatto segnare dall’Inter allenata da Roberto Mancini nel 2006/07" sottolinea Tuttosport nell'edizione odierna che ricorda la lista dei marcatori di ieri sera allo Stirpe. dove i nerazzurri hanno realizzato il gol numero 101 in stagione.

"I sedicimila tifosi che hanno riempito come un uovo lo stadio Stirpe non si sono annoiati pure nel primo tempo, dove - oltre al gol di Frattesi - c’è stata la traversa di Cheddira oltre a un paio di clamorose occasioni equamente divise". I nerazzurri avrebbero già potuto chiuderla con Frattesi, se il centrocampista non si fosse divorato la doppietta personale. Il Frosinone, al netto del risultato finale, non è comunque restato a guardare" e Brescianini soprattutto ha impegnato Sommer con un gran tiro a giro.

"Nella ripresa le squadre si sono ancora più allungate: inevitabile che emergesse ancor di più la qualità dei solisti nerazzurri - si legge sul quotidiano torinese -. Dopo la traversa centrata da Bisseck, il 3° gol in A di Arnautovic su assist di Frattesi ha chiuso i conti a mezz’ora dalla fine prima che i nerazzurri dilagassero con Buchanan (al primo gol italiano: 17° interista a segno in Serie A), Thuram e Lautaro. A corredo, a Frosinone l’Inter, oltre a collezionare la 15ª vittoria in trasferta, ha tenuto inviolata la porta per la 21ª gara in stagione (record: battuta la squadra del Trap, 20 nel 1988/89)".