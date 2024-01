Valentin Carboni ha cominciato a incantare. Dopo il primo gol in Serie A contro la Juventus, l'argentino sembra aver trovato una svolta per la sua stagione. Sta giocando con continuità e sabato contro il Frosinone ha timbrato un gol e un assist.

Secondo Tuttosport, Carboni vuole trascinare il Monza in zona coppe europee e poi tornare all'Inter in estate, per restarci. Non da comparsa. Nel frattempo Valencia e Betis Siviglia lo vogliono, ma l'Inter sembra intenzionata a puntarci. Può essere la risposta a Yildiz.