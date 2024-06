L'arrivo di Benny Carbone sulla panchina dell'Under 18 completa il domino delle panchine del vivaio interista. Come riporta oggi Tuttosport, il valzer è partito dopo la decisione di Christian Chivu di lasciare la Primavera. Il club ha deciso di affidare il fiore all'occhiello del settore giovanile a Zanchetta, partito nel 2016 dall'Under 17 e che da calciatore è stato nelle giovanili interiste.

Proprio dall'Under 17 partirà invece Samir Handanovic, al secondo incarico nel club dopo quello da osservatore.