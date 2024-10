Poche chance per Hakan Calhanoglu in vista di Inter-Juventus di domenica prossima: Tuttosport lascia uno spiraglio giusto per l'importanza della partita. In regia dovrebbe toccare ad Asllani, pronto a rientrare in gruppo e rispondere presente.

Nel ruolo davanti alla difesa Inzaghi ha provato anche Zielinski: la necessità è quella di allargare il numero di piani alternativi visto il calendario fitto e gli infortuni. Da scartare invece le ipotesi di una presenza domenica sia per quel che riguarda Acerbi che per il lungodegente Buchanan.