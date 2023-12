L'Inter è in pole per Tajon Buchanan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante la concorrenza del Manchester City e del budget a disposizione del club di Pep Guardiola, la squadra nerazzurra è avanti per l'esterno canadese del Bruges. L'Inter è convinta che il classe 1999, in scadenza di contratto nel 2025, possa essere il nuovo Perisic. Come il croato ha iniziato da attaccante, prima di arretrare il suo raggio d'azione. Come il croato è un giocatore esplosivo con le sue accelerazioni.

Ausilio se ne è innamorato al Mondiale in Qatar e ha iniziato a lavorarci un anno fa, dopo l'infortunio di Cuadrado Inzaghi ha chiesto un laterale destro con caratteristiche precise per avere un’arma in più a disposizione. Buchanan ha comunicato al Bruges la volontà di non rinnovare, il club belga chiedeva 18 milioni in estate ma oggi il cartellino dovrebbe costarne una dozzina, tanto che l’Inter è convinta di poterla spuntare per una cifra sugli 8 milioni a cui andranno aggiunti dei bonus. La formula dovrà essere quella del prestito con obbligo di riscatto, l'Inter vuole chiudere in fretta perché teme seriamente l’intromissione del City nella trattativa