Marcelo Brozovic sembra sempre più vicino a trasferirsi all'Al-Nassr per 18 milioni di euro a stagione di ingaggio e con un introito per il cartellino che da parte dell'Inter varierà tra i 18 milioni offerti e i 25 richiesti. "La sensazione è che, anche alla luce del fatto che il croato abbia sciolto le riserve circa la volontà di trasferirsi in Arabia, la trattativa ormai non possa più arenarsi", riporta oggi Tuttosport.

Secondo il quotidiano la corsa alla successione sarà un affare tra Frattesi, Koopmeiners e Milinkovic-Savic, "l’unico nome fatto espressamente da Simone Inzaghi".