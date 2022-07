Previsto per domani il decollo del Torino alla volta di Bad Leonfelden per la prima parte del ritiro in Austria. Si imbarcherà anche Gleison Bremer? Secondo quanto riferisce Tuttosport, il tecnico Juric vorrebbe poter da subito lavorare con una rosa il più possibile somigliante a quella di cui disporrà poi in campionato. Ma il Toro è molto lontano dal chiudere il mercato, sia in entrata che in uscita. In particolare, occhio alla situazione del brasiliano che si è presentato al raduno di inizio settimana, ha lavorato giorno dopo giorno al Filadelfia e, ora, dovrebbe volare regolarmente in Austria con i compagni. "Il condizionale resta d’obbligo fino all’ultimo momento, perché nuovi spiragli di mercato – in particolare nella trattativa con l’Inter, che si conferma in pole position per il 25enne di Itapitanga, sostituto designato di quel Skriniar ormai promesso al PSG – potrebbero cambiare le carte in tavola in extremis ed evitare al difensore un mordi e fuggi sulle Alpi. Difficile, comunque: a ieri sera era più facile pensare a un normale spostamento in Austria anche per lui". La cessione di Bremer all'Inter sbloccherebbe per Juric anche il mercato in entrata.