Tuttosport torna oggi sulla vicenda della presunta bestemmia di Lautaro Martinez al termine della partita contro la Juventus del 16 febbraio scorso. Il giocatore non verrà fermato per la gara col Napoli (tempi troppo ristretti) e nemmeno per le prossime settimane. Lautaro e l'Inter, infatti, dato l'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, una volta ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere una proposta di accordo per una sanzione ridotta o commutata.

Come per altri casi, dunque, si andrà verso un patteggiamento per il giocatore e l'Inter (per responsabilità oggettiva) con un'ammenda da 5 o 10mila euro. Tra qualche settimana potrebbe arrivare la comunicazione dell'accordo. Determinante è stata la velocità nell'arrivare a trovare l'audio incriminato. Fosse stato trasmesso subito, il giudice sportivo avrebbe già potuto squalificare l'argentino nel comunicato dello scorso 18 febbraio, ma non fu richiesto nemmeno un supplemento di indagini perché nessuno della Procura Federale segnalò nulla.