E' destinato a tingersi di granata il futuro di Raoul Bellanova, terzino che ha militato nell'ultima stagione all'Inter ma di proprietà del Cagliari: venerdì scorso, ricorda Tuttosport, era scaduto il diritto di riscatto a 7 milioni in mano ai nerazzurri, però Beppe Marotta aveva chiesto tempo per concludere il discorso. Il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, aveva accolto la proposta interista prima dell'accelerata del club di Urbano Cairo che ora è pronto a definire l'affare: anche ieri, il ds Davide Vagnati ha mosso dei passi in avanti.

Si parla di una valutazione di 7 milioni più 2 di bonus, questa l’offerta con cui il Torino sta cercando di bruciare l’Inter con un’operazione lampo. In alternativa, il Toro potrebbe anche mettere sul piatto della trattativa giocatori interessanti, di valore diverso: l’esterno Mergim Vojvoda e il centrocampista Karol Linetty, per esempio, i cui contratti scadranno nel 2024. Oppure giovani quali Demba Seck e Gvidas Gineitis.