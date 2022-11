Sono Rodrigo Becao ed Evan N’Dicka i nomi a cui sta pensando l'Inter per cambiare il reparto difensivo la prossima estate. "Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio, Darmian e lo stesso Acerbi sono tutti in scadenza", ricorda Tuttosport. Lo slovacco dovrebbe prolungare a breve, Darmian anche, per D'Ambrosio si valuterà e per De Vrij c'è al momento uno stallo. Guadagna 4,2 milioni l'anno e se gli sarà proposto, il rinnovo sarà a cifre inferiori. Per Acerbi c'è già in pressione Inzaghi, che vorrebbe riscattarlo (verrà chiesto uno sconto a Lotito sui 4 milioni da versare).

Ci sarebbe comunque da prendere un nuovo giocatore e in primis piace proprio Becao. Vale 12-13 milioni, è stato acquistato per meno di 2 dall'Udinese nel 2019. Su cinque gol in A ne ha segnati tre al Milan, il che (spiega il quotidiano) è già un biglietto da visita non male...