Voti logicamente alti anche per Tuttosport per i tre interisti, che ieri sera hanno dato il loro contributo concreto nella vittoria storia della Nazionale italiana sul campo della Francia. Il migliore è Federico Dimarco che ha confermato la sua importanza nell'economica della squadra, condendo la sua prestazione con un gol che il quotidiano torinese definisce 'una perla'. Mezzo voto in meno a Davide Frattesi, che ha 'ritrovato la grinta dopo l'intervallo'. Sette in pagella, infine, ad Alessandro Bastoni, protagonista di una gara solida in 'concede pochissimo a Kylian Mbappé.