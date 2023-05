La qualificazione alla prossima Champions League è il passo che l'Inter sta aspettando per ratificare assieme ad Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu il rinnovo dei rispettivi contratti. In ogni caso non ci saranno annunci, come riporta Tuttosport, prima della finale di Istanbul.

Entrambi avevano in realtà un altro anno di contratto, ma la scelta della società è stata precisa. "La nuova politica del club nerazzurro, dopo aver capito che Skriniar si trasferirà da free agent al PSG, è quella di azzerare i rischi. Ergo, se qualcuno arriva ad un anno dalla scadenza del contratto, non firma e ha mercato, verrà ceduto, non trattenuto a Milano con la possibilità che se ne vada a zero", si legge ancora.