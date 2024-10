Nicolò Barella sta bene e scalpita per tornare presto a disposizione di Simone Inzaghi. Tuttosport aggiorna sulle condizioni del centrocampista nerazzurro: "La distrazione al retto femorale della coscia destra è alle spalle. Tanto che martedì, alla ripresa degli allenamenti che avverrà nel pomeriggio (oggi e domani sono stati lasciati liberi da Inzaghi), Nicolò con ogni probabilità si allenerà insieme ai compagni in gruppo. Ottima notizia per Inzaghi. Il quale farà poi le sue valutazioni una volta rientrati alla base tutti i nazionali interisti impegnati per il mondo, per capire se Barella sarà candidabile per una maglia da titolare a Roma - o se invece potrà subentrare a gara in corso. Davide Frattesi, che è stato il giocatore che ha sostituito finora l’ex Cagliari, ha già giocato tutta una partita intera contro il Belgio ed è candidato a una maglia da titolare pure contro Israele. Con una settimana di lavoro in gruppo nelle gambe, Barella potrebbe quindi anche essere pronto a tornare dal primo minuto contro la Roma. Tenendo ben presente, però, che l’obiettivo di Inzaghi è avere Barella al massimo per la successiva gara di campionato. Quella contro la Juve. Inzaghi non può pensare di fare a meno del suo centrocampista in quella partita, anche per una questione puramente legata al gioco della squadra".

Questo perché le caratteristiche del centrocampista sardo si adattano meglio a quelle di Hakan Calhanoglu rispetto a quanto accade con Frattesi: "Barella è più bravo a dare a Calhanoglu un sostegno nella costruzione del gioco. Frattesi, dal canto suo, è un formidabile guastatore di aree avversarie, con una capacità di inserirsi pari a pochi, ma non altrettanto bravo come il compagno a orchestrare la manovra. Per questo Inzaghi nella sua formazione ideale anti Juve, ci vede più un Barella in questo momento. Prima della sfida con i bianconeri, l’Inter sarà attesa dalla gara di Roma, ma anche dalla trasferta a Berna contro lo Young Boys. Per mettere minuti nelle gambe, a Barella vanno bene entrambe, ma giocare a casa dei giallorossi e poi contro la Juve gli permetterebbe anche un dosaggio più graduale - con Frattesi che, a sua volta, potrebbe riposare dopo gli sforzi in nazionale e poi essere lasciato libero di scatenarsi nella partita di Champions".