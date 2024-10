Lo sguardo del Genoa è proiettato al mercato degli svincolati, dove l'obiettivo è trovare qualche rinforzo per l'attacco dopo gli infortuni delle ultime settimane. Sul taccuino dei rossoblu sono annotati i nomi di Gaston Pereiro e Mario Balotelli. Per il primo ci sarebbe già l’accordo (tanto che l'uruguaiano è atteso per la ripresa di lunedì a Genova), ma - assicura oggi Tuttosport - resta calda anche la pista che porta all'ex Inter. SuperMario è un giocatore "che aumenterebbe il peso del reparto offensivo anche a livello psicologico in un momento di difficoltà del gruppo".