Cinque attaccanti per confermarsi in campionato e ben figurare in Champions League e Mondiale per club. Simone Inzaghi, come si legge oggi su Tuttosport, ha detto la sua dopo Sassuolo-Inter specificando cosa vorrebbe per il reparto offensivo.

Da tempo, secondo il quotidiano, si lavora per Gudmundsson in modo da aggiungere l'islandese a Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic. Serve una cifra più vicina ai 40 milioni che ai 30 e quindi ci vogliono cessioni per avere i fondi e magari una formula per inserire una contropartita (potrebbe essere Zanotti) e un prestito con obbligo.

Nel reparto rimarrà Arnautovic o forse il rientrante Correa, qualora l'austriaco dovesse partire. Si attende una proposta attorno ai 7-8 milioni. Sicuramente il quinto non sarà Valentin Carboni, che verrà prestato o ceduto qualora dovessero esserci offerte attorno ai 30 milioni.

Punto fermo dell'attacco sarà ovviamente Martinez che sta lavorando con la società per un rinnovo di contratto da 9 milioni più bonus fino al 2028.