Settimana piena di incontri per gli uomini mercato dell'Inter. Secondo quanto segnalato da Tuttosport, infatti, ci sarà un incontro con il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, per parlare di Kristjan Asllani. In cambio, ai toscani, potrebbe finire Sebastiano Esposito dopo l'esperienza al Basilea. Nello stesso reparto non verrà confermato Sensi, a cui è stato chiesto di trovare una nuova squadra.