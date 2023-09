Marko Arnautovic punta già la Juventus. La partita del 26 novembre è segnata in rosso sul calendario. L'austriaco potrebbe tornare dall'infortunio proprio per il derby d'Italia. "Significherebbe star fuori con i nerazzurri per sette confronti di A e tre di Champions - si legge su Tuttosport -. Visto però il curriculum vitae del centravanti, lo staff medico nerazzurro dovrà lavorare per rendere abile e arruolabile l’ex Bologna senza affrettare i tempi, con l’ulteriore consapevolezza del non voler forzarne il rientro per evitare possibili nuovi problemi".

Statisticamente Arnautovic ha saltato 16 partite su 80 nelle due stagioni a Bologna. Il primo anno ha messo assieme 34 presenze su 39 incontri (15 e un assist), il secondo solo 23 su 41 (10 reti e 1 assist).