Tuttosport la definisce "La rivincita del contestato". Francesco Acerbi ha risposto con una grande prova allo scetticismo di parte della tifoseria interista. Scetticismo certamente non condiviso da Inzaghi, che lo ha richiesto a gran voce. Il tecnico "ha atteso quasi due settimane per schierare il difensore di Vizzolo, lasciato in panchina con Milan, Bayern e Torino; poi col Viktoria è arrivato l’esordio e in 90 minuti Acerbi ha conquistato tutti per personalità e atteggiamento, nonostante un'estate da separato in casa con la Lazio che ne ha condizionato la preparazione".