L'intricata situazione di Benjamin Pavard, con l'Inter in attesa del via libera definitivo del Bayern Monaco, trova oggi spazio anche sulle pagine di Repubblica. Il quotidiano generalista pone l'accento sulla resistenza continua del tecnico Thomas Tuchel, che "ha bloccato la cessione di Pavard finché il Bayern non avrà un sostituto - si legge -. Il jolly difensivo ha già l’accordo con i nerazzurri e ha avuto un confronto acceso con il suo allenatore".