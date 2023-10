"Grazie al giganteggiare del suo capitano l’Inter resta in testa alla classifica, appaiata all’altra milanese, strapazzata nel derby ma ancora lì". È l'incipit del pezzo di Repubblica all'indomani di Salernitana-Inter, ultimo match della settima giornata di Serie A deciso da un poker di Lautaro Martinez. Il quotidiano generalista sostiene che "fino a quando non è entrato Lautaro, dopo dieci minuti della ripresa, l’impressione era che l’Inter non facesse più paura". Poi, invece, sono arrivati quattro gol ed altre tre punti.