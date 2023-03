"Non dovrebbe essere una notizia, ma di questi tempi lo è: l’Inter in casa ha battuto il Lecce senza patemi, contraddicendo il paradosso per cui le gare difficili le riescono facili, mentre quelle facili risultano maledettamente complicate". E' quanto si legge su La Repubblica, nel pezzo di cronaca di Inter-Lecce 2-0, dove viene messo in evidenza il riscatto dei nerazzurri al termine da una settimana in cui il clima attorno alla squadra era diventato pesante complice lo scivolone di Bologna.