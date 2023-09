"Zhang, vendi l'Inter?" è il titolo sull'Inter scelto oggi dalla prima pagina di Tuttosport, pronto ad aggiornare sul possibile cambio di proprietà del club nerazzurro:

La banca d'affari USA ha trovato l'acquirente: palla a Steven. Un fondo medio-orientale è pronto a soddisfare le richieste di Suning: Raine Group, che ha in mano il dossier nerazzurro, è ottimista. Per non cedere, Zhang deve rifinanziare il debito a interessi altissimi.