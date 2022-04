Ed ecco anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, con l'intervista a Gianfranco Zola: "Scudetto sempre in bilico ma io dico Inter. Inzaghi ha qualcosa in più". Poi un giovane obiettivo di tanti club, che la Rosea posiziona in direzione Torino, sponda Juventus: "I bianconeri hanno scelto Raspadori per il dopo Dybala".