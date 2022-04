La prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Inzaghi rischiatutto, si gioca scudetto e Inter contro la Juve. È costretto a ritrovare la squadra che manca ormai da due mesi. Il flop può cambiare il suo futuro in nerazzurro". Poi la speranza di Zamorano: "Sanchez, metti il piedino come in Supercoppa".