La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani: "Juve, prima alla fine. Notte in testa al 97' (e dopo 3 anni)". Ovviamente spazio a Inter-Roma: "C'è Inter-Rom. Lautaro, è un derby. Il nerazzurro nuovo re di Milano. L'ex Lukaku e i fischi: 'Io non ho paura'".