La prima pagina del Corriere dello Sport di martedì 6 settembre 2022 apre con le parole rilasciate in esclusiva al quotidiano romano da Karl-Heinz Rummenigge sulla Champions League al via stasera: "Juve più forte tra le italiane", si legge nel titolone in copertina. "Inter-Bayern apertissima. Lukaku? Bella mossa", le altre dichiarazioni del tedesco.