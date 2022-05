E' già calciomercato sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 24 maggio 2022, che ha come titolo di apertura 'Giù le mani da Leao' in riferimento alla clausola rescissoria da 150 milioni di euro inserita nel suo contratto. Più sotto anche due notizie sull'Inter: "Rilancio per il rinnovo di Perisic - si legge -. I tifosi di Dybala chiamano, lui strizza l'occhio: "San Siro? Bella accoglienza".