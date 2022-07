Il Corriere dello Sport apre così l’edizione del quotidiano in edicola domani: “Special Two. Dybala raggiunge Mou alla Roma formando una coppia da champions”. In taglio alto spazio a Bremer: “Juve vicina a Bremer, Kim tra inter e Napoli. Il brasiliano del Toro continua a preferire i nerazzurri, Cairo valida l’offerta di Agnelli. Il sudcoreano e Akanji le alternative di Marotta”.