Il Corriere dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani: "Inter, altri tre colpi per l'Europa. Non solo Zielinski e Taremi: Marotta prepara sorprese", si legge.

E ancora: "Tifosi in festa per la seconda stella, ma il club guarda avanti: nel mirino Bento, Gudmundsson e Buongiorno. I big restano, via solo esuberi e qualche baby. Lautaro e Barella vicini al rinnovo".