La positività al testosterone di Paul Pogba, l'impegno della Nazionale contro l'Ucraina e il derby di Milano di sabato: queste le tre notizie calcistiche scelte dal Corriere dello Sport per comporre la prima pagina di martedì 12 settembre 2023. Quanto all'ultima news, il titolo che si legge sulla copertina del quotidiano romano è questa: "Derby, sorpresa Chukwueze". Poi ancora più sotto: "Pioli prepara la staffetta con Pulisic: l'imprevedibilità del nigeriano un'arma in più a gara in corso. Inzaghi conferma Lautaro-Thuram coppia d'attacco, in Champions toccherà ad Arna".