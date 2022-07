Sul Corriere dello Sport, titolo centrale dedicato alla Roma: "Dybala-Roma a oltranza". Poco più in basso si commenta l'amichevole dei giallorossi contro la Portimonense: "Zaniolo capitano, gol e traversa. E José scopre Tripi". In taglio alto, il mercato della Juventus: "Bremer, la Juve tenta l'all-in. Ma l’Inter ha ancora il vantaggio dell’accordo col difensore granata. Domani Marotta, che attende l’ok di Zhang jr. incontra il Torino per battere sul tempo la concorrenza della società bianconera”. Spazio anche all’amichevole: “Inzaghi rimonta il Monaco 2-2”