Le pagelle di Tuttosport inquadrano una prestazione molto positiva da parte dell'Inter all'Olimpico. Sufficienza per Sommer, poi tre 6,5 consecutivi per i difensori centrali, Bisseck per la personalità, Acerbi per la concretezza, Bastoni per la lucidità. Voto 6 per Darmian e per la regia di Calhanoglu, pur meno brillante del solito, mentre Barella e Mkhitaryan sono da 7 in pagella. Bene anche Dimarco con il suo 6,5, davanti altro 6,5 per Martinez che segna nonostante una "serata di fatica" e 7 per Thuram che cerca profondità e corpo a corpo senza timori.

Tutti "ng" i subentrati e un 7 per Inzaghi: "Una prova di forza collettiva che dà la dimensione dell'Inter: alla prima palla utile segna, alla seconda chiude il match".

Nella Lazio si salvano il portiere Provedel, Guendouzi (entrambi 6,5) e Rovella (7). Il peggiore è Marusic con 4.