Le pagelle di Tuttosport relative a Inter-Bologna non riportano insufficienze tra i nerazzurri e già questo la dice lunga su come sia andata la gara del Meazza. Sufficienza per Onana e per Bastoni in difesa ("sei minuti da film horror ma si redime presto"), 6,5 per Acerbi che si mette in tasca Arnautovic e 7 per Skriniar ("Spettacolare il modo in cui scippa un paio di palloni a Barrow").

A centrocampo 7 a Dumfries, "una spina nel fianco per il Bologna", stesso voto per Calhanoglu, mentre Barella arriva a 6,5 così come Mkhitaryan. Un bell'8 a Dimarco, "cecchino sulla punizione del sorpasso e delizioso nel modo in cui va a segnare il quarto gol".