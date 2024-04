Pagelle con alti e bassi per l'Inter su Tuttosport. Un 5,5 per Sommer, ad esempio, beffato dal tiro a sorpresa di Samardzic. Sei per i tre centrali di difesa, da Pavard a Carlos Augusto passando per Acerbi, ma Dumfries viene punito col 5. Sufficiente Darmian che gli subentra e fa "il compitino" negli ultimi minuti.

Prende 6 anche Barella e stranamente anche Mkhitaryan, giudicato "poco appariscente nella gestione del pallone" e "straordinario" nel salvataggio su Thauvin. Sette per Calhanoglu, autore del penalty del pari. Sanchez, che subentra al turco, è da 6,5, per la vivacità che dà nel finale.

Voto 6,5 per Frattesi, "l’uomo giusto al momento giusto". Sufficienti Dimarco e Thuram, mentre Martinez sale a 6,5 anche senza gol e Inzaghi prende addirittura un 8. Arnautovic e Buchanan non prendono voto.

Nell'Udinese 6,5 per Okoye e per i tre difensori centrali, nonché per Samardzic e Kamara. Voto 5,5 per Pereyra e Thauvin davanti. Sei in pagella all'arbitro Piccinini.