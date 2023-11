La rimonta nel secondo tempo di Benfica-Inter non basta a salvare i nerazzurri da alcune insufficienze nelle pagelle di Tuttosport. Riesce ad arrivare al 6 Audero, grazie anche all'intervento nel secondo tempo su Di Maria. Voto 5,5 per Bisseck, che fa vedere di tutto (colpevole sui gol subiti ma in crescita nella ripresa), mentre è sufficiente De Vrij (come il suo sostituto Dimarco) e arriva addirittura al 6,5 Acerbi servendo un grande assist a Frattesi.

A centrocampo proprio l'ex Sassuolo si merita anch'egli un 6,5 grazie al gol, ma nel resto della mediana sono note dolenti. Voto 5,5 per Darmian e Carlos Augusto sugli esterni (6 per Cuadrado dalla panchina) e bocciatura pesante per Asllani (5, palla persa sul 2-0 che fa "gridare allo scandalo") e Klaassen (4,5, spaesato a dir poco). Barella, subentrato, prende un 6,5.

In attacco doppio 6,5 per Arnautovic e Sanchez, anche se il cileno soffre nel primo tempo. Stesso voto per Thuram che "spacca il match" e sufficienza per Martinez. Voto 6,5 per Inzaghi che rianima l'Inter negli spogliatoi.

Nel Benfica 6,5 a Trubin, Joao Neves, Rafa Silva e al tecnico Schmidt, 8 a Joao Mario e 7 a Tengstedt, ma anche un 5 per Antonio Silva, espulso.