Una partita talmente condizionata dall'arbitro che alla fine nelle pagelle di Tuttosport appaiono due 5,5 e per il resto tutti voti dal 6 al 7. Partendo dal 6,5 di Sommer, eccellente su Retegui e incolpevole su Vasquez. Sufficiente Pavard, un po' sofferente nella ripresa, e il subentrato Bisseck. Un 6 in pagella anche per Carlos Augusto, mentre De Vrij sale fino a 6,5 ("avvia l’azione che porta al vantaggio").

Tra i giocatori in mediana 5,5 a Dumfries per l'ammonizione che gli costa la sostituzione (ma non si specifica che il giallo è onestamente severo), mentre per Darmian il voto è 6. Giudizio da 6,5 per Barella, inesauribile dinamo. Sufficiente Dimarco e Acerbi che ne prende il posto, benissimo Asslani e Mkhitaryan, entrambi da 7 come Sanchez in attacco. Sufficiente Thuram dalla panchina, 5,5 per Martinez e 6,5 per Arnautovic ("Entra bene"). Voto 6,5 per Inzaghi, alla dodicesima vittoria consecutiva.

Nel Genoa 6,5 per Martinez, Strootman e Retegui, oltre che per Gilardino. I peggiori sono Messias e Frendrup con 5. L'arbitro Ayroldi è da 4,5.