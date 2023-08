Pagelle su Tuttosport il giorno dopo Salisburgo-Inter, con due 7 per Dimarco e Sensi che guardano tutti dall'alto nell'indice di gradimento. L'esterno azzurro "provoca l’autorete di Pavlovic, danza con i tacchetti sul terreno zuppo della Red Bull Arena: è sicuramente il migliore dell’Inter, almeno nel primo tempo". Stesso voto per il connazionale, "non rientra nei piani di Inzaghi e della società ma dopo le reti contro Lugano, Psg e Salisburgo, potrebbe davvero aver insinuato il tarlo del dubbio nella mente dell’allenatore interista".

Mezzo voto più in giù altri due in mediana, Frattesi ( "per come si muove sembra un veterano della squadra") e Asllani ("Il lancio per il gol del 4-3 di Sensi scomoda paragoni importanti"). Sufficienti, ma comunque tra i promossi, anche De Vrij (nonostante Konate gli dia "più di un grattacapo") e Correa ("Bel gol").

Tra i rimandati ci sono tre 5,5: Darmian, Bastoni e Dumfries. Alla pari con Thuram: "Vorrei, ma non posso. Se ne intravedono le qualità, ma il francese non riesce ancora a determinare sul campo".

Bocciati due nuovi, uno all'esordio. Ovvero Sommer: "Esordio non positivo. Avrà modo di rifarsi, visto che comunque, sui sui mezzi non si discute". Voto 5 per lui e per Bisseck: "Troppo irruento e mal posizionato quando provoca su Simic il secondo rigore".