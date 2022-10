Le pagelle di Barcellona-Inter fotografano la partita secondo Tuttosport. Tanti 7, il primo è di Onana, rivedibile in presa ma "corregge le sue sbavature grazie a una straripante personalità nell’interpretare il ruolo". Stesso voto a Skriniar e Bastoni (" Per attenzione, una delle migliori gare a livello difensivo della sua traballante stagione"), mentre De Vrij viene bocciato con un 5. Decisive, per il giudizio, la palla ciccata in attacco nei primi minuti dopo la traversa di Dzeko e il rinvio maldestro sul 2-2. Senza voto Acerbi.

A centrocampo bene Dumfries (6,5) ma soprattutto Barella, 7 per aver ritrovato "la “cazzimma” dei tempi migliori segnando pure un gol alla... Lewandowski". Voto 5 ad Asllani, che lo sostituisce, per il gol sbagliato nel finale, mentre Calhanoglu prende 7,5: "Come vice Brozovic se la batte benissimo anche perché toccando più palloni vengono esaltate le sue virtù da rifinitore, come prova l’assist a Lautaro sul raddoppio". Benissimo anche Gosens, definito "Cenerentolo": 7 in pagella. Malino Mkhitaryan, 5,5: "Sull’azione dell’1-0 si dimentica di Sergi Roberto", anche se "è lui a tenere fuori dalla porta un colpo di testa di Lewandowski" in avvio. Sufficienza a Dimarco e al sostituto Darmian.